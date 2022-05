Alaba und Ancelotti: Zwei Stars, die Real Madrid ihren Stempel aufdrückten

Wo auch immer die Klappstühle herkommen, es findet sich immer einer, den David Alaba vor den eingefleischten Real-Madrid-Anhängern wie eine Trophäe in den Nachthimmel strecken kann. So geschehen auch am Samstag gegen 24 Uhr im Stade de France von Saint-Denis, wo Österreichs Fußball-Star seinen bereits dritten Titel in der Fußball-Champions-League zelebriert hat.

"Diese Mannschaft hat einen unglaublichen Willen, so einen großartigen Charakter", freute sich der 29-jährige Wiener, der auf dem Weg zum 1:0-Finalsieg des spanischen Meisters über den FC Liverpool eine bärenstarke Leistung in der Innenverteidigung abgerufen hatte und anschließend von Tränen überwältigt wurde.

Ancelotti, der Erfolgsgarant

Für Rekordsieger Real Madrid mit seinem Gold-Torschützen Vinicius junior war es der bereits 14. Erfolg in der "Königsklasse", für Mastermind Carlo Ancelotti der sechste. Vier holte der smarte Italiener mit dem AC Milan (zwei davon als Spieler), zwei mit dem "Weißen Ballett" aus Spanien.

"Ich bin ein großer Optimist, aber nicht einmal ich habe geglaubt, dass so etwas möglich sein würde. Ich werde meinen Spielern ewig dankbar sein", betonte der 62-Jährige, dessen Team der Reihe nach Paris SG, Chelsea, Manchester City und schließlich Liverpool eliminiert hatte.

Ancelotti, der als einziger Coach in den fünf großen Ligen Europas (Spanien, England, Italien, Deutschland, Frankreich) Meister wurde, war vor einem Jahr vom FC Everton gekommen, um auf Anhieb die Herzen der Madrilenen zu erobern. "Die Everton-Fans waren mir damals böse. Aber jetzt hat sich das vielleicht geändert, weil wir ihren Stadtrivalen geschlagen haben", sagte der Trainer. Überzeugter Nachsatz: "Ich bin eben ein Rekordmann."

Er hat alles richtig gemacht – genauso wie Alaba mit seinem Wechsel vom FC Bayern, mit dem er 2013 und 2020 in der Champions League triumphiert hatte.

Nicht immer erwischt man den perfekten Absprung, in diesem Fall schon. Der ÖFB-Teamkapitän war sofort Leistungsträger und Führungsspieler, seinem legendären Vorgänger Sergio Ramos trauerte rasch niemand mehr hinterher. Alaba gewann – die nationale Liga eingeschlossen – seine Titel Nr. 29 und 30 sowie den Wettlauf gegen die Zeit. Punktgenau war er nach Adduktorenproblemen wieder der Alte.

Liverpool war nicht schwächer. Mit mehr als 20 Schüssen hast du normalerweise gute Chancen, zu gewinnen. Doch ein Mann stand im Weg: Real-Torhüter Thibaut Courtois, an dem sich vor allem Mo Salah die Zähne ausbiss, bestritt das Spiel seines Lebens. "Ein Wahnsinn, was der ,gezaht’ hat", sagte Alaba auf gut Wienerisch.

Einem der Champions verging trotzdem schnell das Lachen. Toni Kroos brach das ZDF-Interview nach "zwei "Sch...fragen" (es ging um Reals Probleme mit Liverpools Dominanz) verärgert ab. "Da weiß man gleich, dass du aus Deutschland bist", rief Kroos Reporter Nils Kaben hinterher. (alex)