Alaba & Co. sind vor Chelsea gewarnt

Der 3:1-Sieg im ersten Duell ist ein Bonus, den David Alaba & Co. nicht mehr aus der Hand geben sollten.

Doch der Gegner aus England ist mit großem Selbstvertrauen angereist, der jüngste 6:0-Erfolg über Ralph Hasenhüttls FC Southampton nährt die Zuversicht auf eine denkwürdige Aufholjagd im Estadio Santiago Bernabeu. Dort war Real in dieser Saison mit zwei schmerzhaften Ausnahmen unantastbar. In der Champions League feierte Sheriff Tiraspol einen 2:1-Auswärtssieg, Erzrivale FC Barcelona zelebrierte sogar einen 4:0-Triumph im Liga-Gipfeltreffen, dem allerdings Trumpf-Ass Karim Benzema an allen Ecken und Enden fehlte.

Der 34-jährige Real-Kapitän ist diesmal topfit und gesetzt. Er hat Chelsea im Stadion an der Stamford Bridge mit einem "Triplepack" Schmerzen bereitet. Auf ein Neues? "Es war eine magische Nacht in London, aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir erwarten einen Gegner, der alles versuchen wird", betonte Benzema. Der Franzose führte sein Team am Samstag in der spanischen Meisterschaft zum 2:0 gegen Getafe, der Vorsprung auf die Verfolger FC Barcelona und FC Sevilla beträgt zwölf Punkte. Der Champagner darf zumindest schon eingekühlt werden.

Die "Königlichen" wollen freilich auf zwei Hochzeiten tanzen, das ist auch der Anspruch von Alaba. "Ich bin nach Madrid gekommen, um Titel zu gewinnen", sagte der 29-jährige Wiener. Der gebürtige Linzer Mateo Kovacic kehrt mit dem FC Chelsea an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Es ist ein spezielles Match.