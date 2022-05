Adi Hütter verlässt Borussia Mönchengladbach

Er und der Verein würden "in beiderseitigem Einvernehmen getrennte Wege gehen", sagte der Vorarlberger am Samstag dem TV-Sender Sky nach dem 5:1 zum Saisonabschluss gegen Hoffenheim. Der Club bestätigte dies zeitgleich. Die Entscheidung sei das Ergebnis der in den letzten Wochen und Tagen geführten Gespräche und Analysen der abgelaufenen Saison.

"Wir sind übereinstimmend der Meinung, dass diese Entscheidung für beide Seiten richtig ist", wurde Sportdirektor Roland Virkus in einer Mitteilung zitiert. Auch die beiden Co-Trainer Christian Peintinger und Armin Reutershahn werden nicht mehr für Gladbach tätig sein.