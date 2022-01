Adi Hütter ist angezählt: „Wir haben uns blamiert“

Nach dem frühzeitigen K. o. von Bayern München, Borussia Dortmund und Bayern München hatte Mönchengladbach mit dem Titel im Deutschen Fußballpokal geliebäugelt. Doch dieser Traum ist bereits im Achtelfinale geplatzt. Die „Fohlen“ scheiterten sang- und klanglos an Zweitligist Hannover 96. Das Team von Adi Hütter unterlag auswärts 0:3, der Vorarlberger Trainer ist angezählt, zumal sein Team auch in der Meisterschaft als Zwölfter den Erwartungen hinterherhinkt. Der Borussia mangelt es an Konstanz. Auf Ausreißer nach oben wie die beiden Siege über die Bayern (im Cup und zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde) folgen unerklärliche Rückschläge gegen vermeintlich schwächere.

Hütter fällt es schwer, Erklärungen zu finden. Nach dem Hannover-Match wirkte er schwer angeschlagen und sparte nicht mit Kritik. „Wir haben uns blamiert“, gestand der Coach, der im Sommer um die stattliche Ablöse von 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt losgeeist worden war. „Uns ist wenig eingefallen, wir haben die wichtigen Zweikämpfe verloren, haben zu langsam gespielt, treffen falsche Entscheidungen. Es waren viele Punkte", analysierte Hütter. „Klar ist unsere Situation nicht zufriedenstellend, wir kriegen zu viele Gegentore.“

Für die Niedersachen, bei denen Ex-ÖFB-Teamstürmer Lukas Hinterseer wegen einer Erkrankung fehlte, trafen Beier (4., 51.) und Kerk (36./Elfmeter).

Union Berlin gewann das Derby

Keine Blöße gab sich indes RB Leipzig gegen Hansa Rostock, die Sachsen, bei denen Konrad Laimer in der 75. Minute mitwirken durfte, behielten mit 2:0 (1:0) die Oberhand. Die Tore gingen auf das Konto der Stürmer Poulsen (6.) und Olmo (82.), der nur Sekunden nach seiner Einwechslung scorte.

Union Berlin (mit Christopher Trimmel ab der 71. Minute) entschied das prestigeträchtige Hauptstadt-Derby im Olympiastadion gegen Hertha BSC mit 3:2 (1:0) für sich. Der SC Freiburg kam mit Innenverteidiger Philipp Lienhart zu einem überraschend klaren 4:1-(2:0)-Sieg bei der TSG Hoffenheim. Bei den Verlierern spielte Stefan Posch durch, Christoph Baumgartner war bis zur 75. Minute im Einsatz.