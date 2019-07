Am Freitag reist Adi Hütter mit dem deutschen Fußball-Bundesligisten Frankfurt nach Oberösterreich – gleich nach dem heutigen Zweitrundenhinspiel in der Europa League beim FC Flora Tallinn. Die Trainingslager in Windischgarsten sind für den 49-Jährigen bereits Tradition geworden, am Sonntag steht in Wels ein Freundschaftsspiel gegen den FC Wels (18 Uhr) auf dem Programm. Im OÖN-Interview spricht der Erfolgstrainer über seine Zeit beim LASK und die besondere Beziehung zu Oberösterreich.