Abwehrsorgen vor dem Hinspiel bei Slavia Prag

Slavia Prag empfängt am Donnerstag den LASK als tschechischer Tabellenführer zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League. Der Meister gewann das Derby gegen Sparta mit 2:0 und liegt nun punktgleich mit Pilsen an der Spitze. Tore von Ondrej Lingr (41.) und Ivan Schranz (92.) fixierten im 302. Prager Stadtduell den sechsten Pflichtspielsieg in Serie.

Trainer Jindrich Trpisovsky stellte den LASK bei der Generalprobe vor ein Rätsel: Auf sechs Positionen veränderte er seine Startelf im Vergleich zum 5:1 bei Kralove eine Woche davor. Unter anderem spielte Innenverteidiger David Hovorka erstmals nach 13-monatiger Verletzungspause. "Je höher der Druck, desto besser ist er. Er ist ein Chef auf dem Platz", erklärte Trpisovsky, warum der zweifache Teamspieler überraschend das Comeback gab. Das war aber nur ein Teil der Wahrheit – Slavia hat vor dem Achtelfinale defensive Sorgen: Der Abwehrchef Taras Kacharaba ist gesperrt, Hovorka steht nicht auf der Kaderliste für die K.-o.-Duelle. Trpisovsky hofft, dass der angeschlagene Routinier Ondrej Kudela bis Donnerstag fit wird. Karten für den LASK-Sektor in Prag gibt es noch, für das Heimspiel eine Woche später in St. Pölten beginnt heute der freie Verkauf.