Abschied von einem "Sonntagskind"

"Alle Sonntage der Welt sind in mir vereint." Die Lebensbilanz, die Franz Beckenbauer anlässlich seines letzten runden Geburtstages zog, war von Dankbarkeit geprägt. Zum Feiern war ihm damals nicht zumute. Sein 46-jähriger Sohn Stephan war zuvor an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Gestern, um 17.12 Uhr, wurde die Nachricht offiziell, dass Franz Beckenbauer diese Welt verlassen hat. Das "Sonntagskind" ist zuhause eingeschlafen. Mit 78. An einem Sonntag. Sein Abschied kommt nicht