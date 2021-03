Absage an die Fußball-WM: Diese Firma will kein Gras über die Dinge in Katar wachsen lassen

Der englische „Guardian“ berichtete Ende Februar, dass bei den bei den Stadionarbeiten für die Fußball-WM in Katar rund 6500 Arbeiter ums Leben gekommen sind. Für den niederländischen Gartenbaubetrieb „Hendriks Gras“ gab das endgültig den Ausschlag, auf das Geld aus Katar zu pfeifen und den prestigeträchtigsten Fußball-Bewerb doch nicht mit Rasen auszustatten.

„Wir haben gesehen, was dort passiert“, begründete Firmensprecher Gerdien Vloet gegenüber dem Regionalsender „1Limburg“. „Wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind, aber die Zahl von 6500 hat uns enorm erschrocken.“

„Hendriks Gras“ stellte in der Vergangenheit bei Großturnieren regelmäßig den Rasen bereit. So etwa bei der WM 2006 oder den jüngsten drei EM-Endrunden.

Während FIFA-Funktionäre am für 2022 geplanten Turnier im Wüstenemirat, das in etwa so groß ist wie Oberösterreich, festhalten, nimmt die internationale Kritik zu. Das niederländische Außenhandelsministerium hat eine für Ende März geplante Reise großer Unternehmen nach Katar kurzfristig gestrichen. Norwegische Top-Klubs sprachen sich für einen WM-Boykott ihrer Nationalmannschaft aus.