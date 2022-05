Abgang mit Stil: Hütter verlässt Mönchengladbach

Das TV-Interview nach dem 5:1 gegen Hoffenheim war für Adi Hütter das letzte als Trainer von Mönchengladbach: Der 52-Jährige gab nach der letzten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga seinen Abschied nach nur einer Saison bekannt.

Unmittelbar davor hatte er es in der Kabine seiner Mannschaft gesagt. "Er hat jeden noch einmal umarmt und schöne Worte gefunden", sagte der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann. "Das war ein sehr emotionaler Moment, der sehr unter die Haut geht", erzählte Hütter, der abtrat, ohne nachzutreten. Im vergangenen Sommer hatte der Klub 7,5 Millionen Euro Ablöse bezahlt, um den Vorarlberger von Frankfurt loszueisen. Der Abschied nach einer durchwachsenen Saison kam zwar nicht überraschend, aber trotzdem plötzlich. "Die finale Entscheidung fiel am Freitag", erzählte Hütter. "Vom ersten Tag an war es nicht so einfach, und dann die Situation mit Max Eberl, die mich schon getroffen hat", erklärte Hütter. Der Sportdirektor war im Jänner aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten – damit verlor der frühere Salzburg-Meistermacher seinen wichtigsten Fürsprecher im Klub.

Hütter war unter anderen Voraussetzungen an den Niederrhein gekommen, der geplante Umbau des Kaders war finanziell nicht möglich. Hütter war aber auch selbstkritisch: "Ich hätte sicher das eine oder andere besser machen können."

Sasa Kalajdzic feierte mit Trainer Pellegrino Matarazzo das erlösende 2:1. Bild: GEPA pictures

Nachfolger soll ein Rückkehrer werden: Lucien Favre betreute Mönchengladbach bereits von 2011 bis 2015. Die Gehaltsliste belastet Hütter nicht mehr: Bei der Auflösung des Dreijahresvertrags sei er dem Klub entgegengekommen, wie Sportdirektor Roland Virkus sagte: "Da zeigt sich der Mensch und die Persönlichkeit Adi Hütter. Großen Respekt davor." Hütter freut sich nun auf einen Urlaub: "Ich habe noch keinen Plan, wie es weitergeht." Zwei weitere Bundesligisten wurden frei: Wolfsburg trennte sich von Florian Kohfeldt, Markus Weinzierl trat in Augsburg zurück.

Lewandowski will sofort weg

Torschützenkönig Robert Lewandowski hat hingegen eine klare Vorstellung: Der 33-Jährige teilte Bayern München mit, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängert und im Sommer wechseln möchte. Er soll sich mit dem FC Barcelona einig sein. "Beide Seiten müssen an die Zukunft denken", sagte der Pole nach dem 2:2 gegen Wolfsburg. "Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war." Sein Wunsch war der Schatten auf der Meisterfeier auf dem Rathausbalkon – und der Klub denkt nicht daran, ihn zu erfüllen. "Diesen Vertrag wird er erfüllen – basta!", sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, auch wenn der Torjäger 2023 ablösefrei wechseln könnte.

Stuttgart rettete sich

Als Nachfolger ist längst Sasa Kalajdzic im Gespräch. Er feierte mit den Stuttgartern das 2:1 gegen Köln, das den Klassenerhalt in letzter Minute sicherte, selbst wie einen Meistertitel: Der ÖFB-Teamspieler verschoss zuerst einen Elfmeter, erzielte aber unmittelbar danach das 1:0. In der 92. Minute erzielte Wataru Endo den Siegtreffer, der Stuttgart auf Platz 15 hievte. Hertha BSC, das in Dortmund eine 1:0-Führung verspielte und in der 84. Minute das 1:2 kassierte, muss wegen des schlechteren Torverhältnisses in die Relegation. Gegner der Mannschaft von Trainer Felix Magath ist dessen Ex-Klub: Hamburg zitterte sich mit dem 3:2 in Rostock auf den dritten Platz der zweiten Bundesliga. Nach Schalke fixierte auch Bremen (2:0 gegen Regensburg) mit Marco Friedl und Romano Schmid die sofortige Rückkehr in die erste Bundesliga.