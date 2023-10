Abbruch in Brüssel: Wie geht’s jetzt weiter?

Gemäß Paragraf 29 des UEFA-Regulativs muss ein abgebrochenes Fußball-Bewerbsmatch so schnell wie möglich fortgesetzt werden. Das wird bei dem am Montag infolge des Attentats auf zwei tödlich getroffene schwedische Fans beim Stand von 1:1 zur Pause gestoppten EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und den Skandinaviern in Brüssel nicht der Fall sein. Beide Nationalteams haben nach dem mutmaßlichen Terrorakt keine Lust auf eine Fortsetzung.