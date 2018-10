Video: Abwehrchef rettet Sporting-Torhüter das Leben

PORTIMONENSE. Beim portugiesischen Spitzenklub Sporting Lissabon kommt es beim 2:4 in Portimonense zu einem dramatischen Zwischenfall, bei dem Abwehrchef Sebastian Coates geistesgegenwärtig reagiert.

Sebastian Coates (links) Bild: APA

Schlimme Szene bei der 2:4-Niederlage von Sporting Lissabon in der portugiesischen Liga bei Portimonense. Als der Außenseiter in der 44. Minute per Freistoß mit 2:0 in Führung geht, prallt Sporting-Schlussmann Romain Salin bei seinem vergeblichen Rettungsversuch mit dem Kopf frontal gegen die Stange und bleibt regungslos am Boden liegen.

Sein Abwehrchef, Sebastian Coates, bemerkt das. Während die Portimonense-Spieler noch über den Treffer jubeln und viele seiner Teamkollegen zur Mittelauflage zurückliefen, ergreift Coates Sofortmaßnahmen, verhindert, dass Salin seine Zunge verschluckt. Unterstützt wird der 28-Jährige von einem Auswechselspieler, der sich unweit des Tores aufgewärmt hat.

Auf ihre Handzeichen hin reagieren dann die Sanitäter, die den französischen Torhüter anschließend versorgen. Die Nacht verbringt Salin im Krankenhaus, ehe am Tag danach Entwarnung kommt: Wie Sporting vermeldet, habe der 34-Jährige das Spital „nur“ mit einer Gehirnerschütterung verlassen können.

