Ruttensteiner holt Herzog nach Israel

TEL AVIV. Andreas Herzog übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des israelischen Fußball-Teamchefs. Das gab der Nationalverband (IFA) am Mittwoch bekannt.

Andreas Herzog Bild: (GEPA pictures)

Andreas Herzog hat vor seinem 50. Geburtstag am 10. September nun doch seinen ersten Trainerposten bei einer Kampfmannschaft angenommen. Der ehemalige Sportdirektor des ÖFB, Willi Ruttensteiner, lotst den Wiener nach Israel, wo er als neuer Teamchef die Nationalmannschaft zur EURO 2020 führen soll.

"Ich habe dem Präsidium am Dienstag drei Kandidaten vorgeschlagen, Andreas Herzog war meine Nummer eins, und sie haben sich schließlich für ihn entschieden", sagte Ruttensteiner den OÖNachrichten am Mittwoch.

Der langjährige ÖFB-Mann hat Anfang Juli beim israelischen Verband den Posten des Sportdirektors angetreten. Ganz vorne auf seiner Agenda stand die Verpflichtung eines Teamchefs. Herzog kennt Ruttensteiner von der gemeinsamen Zeit beim ÖFB, wo er von 2005 bis 2009 im Umfeld des Nationalteams – unter anderem als persönlicher Assistent von Teamchef Josef Hickersberger – im Einsatz war.

Von 2009 bis 2011 war er Teamchef des Unter-21-Nationalteams, ehe er bis 2016 als Co-Trainer neben Jürgen Klinsmann das Nationalteam der USA betreute. Seine Hoffnungen, als ÖFB-Teamchef Marcel Koller zu beerben, erfüllten sich nicht, da sich das ÖFB-Präsidium für Franco Foda entschied. Jetzt hat Herzog das Angebot Ruttensteiners, die israelische Nationalmannschaft zu betreuen, angenommen.

"Ich spüre vollstes Vertrauen und gehe mit großem Engagement an die Sache heran", sagte der 49-Jährige in einem Interview mit Sky Sport Austria, wo er bisher als Experte beschäftigt war. Für Ruttensteiner ist Herzog der ideale Mann. "Er war mein Wunschkandidat und ist wirklich eine Top-Lösung. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über diese Aufgabe diskutiert und jetzt ist alles sehr schnell gegangen."

Israels Nationalteam liegt derzeit auf Platz 93 der Weltrangliste. Ruttensteiner möchte als neuer Sportdirektor einen Aufschwung einleiten. Andreas Herzog soll dabei eine Aufstiegshilfe sein. (chz)

Ein Bild aus früheren Tagen: Ruttensteiner und Herzog beim ÖFB

Steckbrief: Andreas Herzog (49)

Geburtsdatum: 10. September 1968

Geburtsort: Wien

Familienstand: verheiratet mit Katharina, Söhne Luca und Louis

Wohnort: Breitenfurt/Niederösterreich

Laufbahn als Spieler:

1974 - 1983: Admira Wacker

1984 - 1987: Rapid

1988: Vienna

1988 - 1992: Rapid

1992 - 1995: Werder Bremen

1995 - 1996: Bayern München

1996 - 2001: Werder Bremen

2002 - 2003: Rapid

2004: Los Angeles Galaxy

Erfolge als Spieler:

1993: Meister mit Bremen

1994, 1999: Cupsieger mit Bremen

1993, 1994: Supercup-Sieger mit Bremen

1996: UEFA-Cup-Sieger mit Bayern

264 Spiele in der deutschen Liga, 61 Tore

103 ÖFB-Länderspiele (Rekord-Internatonaler), 26 Tore

Team-Debüt am 6.4.1988 in Athen (2:2)

WM-Teilnahmen 1990, 1998

1992: Österreichischer Fußballer des Jahres

Laufbahn als Betreuer:

Mitglied des ÖFB-Trainerstabes in den WM-Qualifikationsspielen gegen England und Nordirland im Oktober 2005

1. Jänner 2006 - Ende Juni 2008: Assistent von Teamchef Josef Hickersberger mit Teilnahme an der Heim-EM 2008

Sommer 2008 bis März 2009: Assistent von Teamchef Karel Brückner

März 2009 bis 16. Dezember 2011: ÖFB-U21-Teamchef

Dezember 2011 bis November 2016: Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim US-Nationalteam mit WM-2014-Teilnahme

