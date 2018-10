Brisant: Zweite Frau beschuldigt Ronaldo

TURIN. Laut englischen Medien soll nach Kathryn Mayorga eine zweite Frau den fünfmaligen Weltfußballer beschuldigt haben, sie sexuell belästigt zu haben.

Jetzt wird’s wirklich ungemütlich für Superstar Cristiano Ronaldo: Laut englischen Medien soll nämlich eine zweite Frau den fünfmaligen Weltfußballer beschuldigen, sie sexuell belästigt zu haben.

Die Frau wollte zwar nicht namentlich genannt werden, aber ihr Londoner Anwalt Leslie Stovall soll bereits aktiv geworden sein. Der Jurist vertritt schon die Interessen von Kathryn Mayorga, jener US-Amerikanerin, die den Stürmer von Juventus Turin vor rund zwei Wochen der Vergewaltigung bezichtigt hat.

Stovall zur „Daily Mail“: „Ich habe einen Anruf von einer Frau bekommen, die behauptet, eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben.“ Er habe die Angaben der Frau auch schon an die Polizei in Las Vegas weitergereicht. Die Beamten kündigten bereits vor einer Woche an, neue Ermittlungen gegen den Portugiesen aufgenommen zu haben.

Der 33-jährige Juventus-Star, der zuvor für Manchester United und Real Madrid gespielt hat, wies Mayorgas Vorwürfe vehement zurück. Er bezeichnete die Anschuldigungen als «Fake News» und schrieb in einem Tweet: „Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das allem widerspricht, was ich bin und an das ich glaube.“

Möglicherweise handelt es sich bei der Frau aber auch nur um eine Trittbrettfahrerin. Tatsache ist, dass nicht nur Ronaldos Ansehen, sondern auch sein Wirtschafts- und Werbeimperium bereits schwere Kratzer abbekommen hat. So sprachen sowohl "Nike" als auch "EA Sports" von einer beunruhigenden Situation. Zudem ist die Aktie von Juventus Turin, wo Ronaldo seit diesem Sommer kickt, eingebrochen.

