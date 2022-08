Leroy Sane (4.) eröffnete den Trefferreigen – Matthijs de Ligt (25.), Kingsley Coman (33.) und Sadio Mane (43.) erhöhten bis zur Pause auf 4:0. Wieder Mane (59./Elfmeter), Gamboa (69./Eigentor) und Gnabry (76.) ließen es für die Gastgeber, bei denen Kevin Stöger im Mittelfeld durchspielte, bitter werden. Bei den Münchnern, die noch nie nach drei Partien bei neun Punkten und einer Tordifferenz von +14 hielten, wurde Marcel Sabitzer in der 61. Minute ausgewechselt.

Dortmunder Blackout

Für Eintracht Frankfurt geht das Warten auf den ersten Saisonsieg in der Liga weiter: Gegen Köln kam der Europa-League-Sieger nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Oliver Glasner bewies zunächst ein glückliches Händchen, als Daichi Kamada nur 120 Sekunden nach seiner Einwechslung (71.) traf. Der Ausgleichstreffer von Jan Thielmann (82.) wurde nach langer Videoprüfung gezählt – aus Frankfurter Sicht unverständlich, verstellte doch ein im Abseits stehender Kölner Torhüter Kevin Trapp die Sicht. "Ich verstehe nicht, warum das nicht rigoros abgepfiffen wird", sagte Trapp zu DAZN.

Einen historischen Einbruch erlebte Borussia Dortmund beim 2:3 gegen Werder Bremen. Bis zur 89. Minute führten die Borussen mit 2:0. Dass der BVB danach als erstes Team in der langen Bundesliga-Historie drei Treffer von der 89. Minute an kassierte, war BVB-Kapitän Marco Reus sichtlich peinlich: "Das ist für uns alle jetzt natürlich ein Schock." Bayer Leverkusen hat mit dem 0:3 gegen Hoffenheim inklusive Cup die vierte Niederlage im vierten Saison-Pflichtspiel kassiert. So schlecht ist man seit dem Aufstieg 1979 noch nie gestartet. Auch bei RB Leipzig muss man nach dem 1:2 gegen Union Berlin und nur zwei Punkten aus drei Spielen von einem Fehlstart sprechen.