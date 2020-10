Der FC Bayern München war gestern der FC Lewandowski. Beim 4:3 (1:0) in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC erzielte der Pole alle vier Treffer für die Bayern. In der 93. Minute traf er per Elfmeter zum Sieg nachdem er zuvor selbst gefoult worden war.

Das Spiel war an Dramatik nicht zu überbieten: Nach 85 Minuten war es noch 2:2 gestanden. Eine 2:0-Führung der Bayern (40, 51.) hatte Hertha BSC durch Cordoba (59.) und Cunha (70.) ausgleichen können. Auch auf Lewandowskis 3:2 (85.) gab es durch Ngankam (88.) nochmals eine Antwort der Berliner. In der 93. Minute wurde Lewandowski im Strafraum zurückgezogen. Der Elfmeter war vertretbar – Lewandowski erzielte damit seine Liga-Treffer 100 bis 103 bei Heimspielen.

In der Schlussoffensive auf dem Transfermarkt hat Bayern München die Verpflichtung des Spaniers Marc Roca perfekt gemacht. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt von Espanyol Barcelona.

Der Pole rettete den Meister vor weiteren Punkteverlusten. Bild: APA/AFP

Bremen hat sich mit dem verletzten Martin Harnik auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt. "Wir hatten sehr vernünftige Gespräche mit Martin und konnten nun eine gute und sinnvolle Lösung finden", wird Sportchef Frank Baumann in einer Klub-Mitteilung zitiert. Der Vertrag des früheren österreichischen Nationalspielers wäre ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 gelaufen. Souverän agierte Tabellenführer Leipzig beim 4:0-Erfolg über Dortmund.

United gedemütigt

Tottenham, Gegner des LASK in der Gruppenphase der Europa League, fügte Manchester United ein Debakel zu: Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho gewann auswärts mit 6:1. Dabei waren die „Red Devils“ durch ein Elfmetertor von Bruno Fernandes noch in Führung gegangen (2.). Tanguy Ndombele (4.), Heung-min Son (7., 37.), Harry Kane (31., 79.) und Serge Aurier (51.) schlugen zurück und schenkten Mourinho damit einen besonders süßen Sieg gegen seinen Ex-Klub. Ole-Gunnar Solskjaer, dessen Nachfolger auf der United-Trainer, stehen unangenehme Wochen bevor.