3:0 – Bayerns Sieg als Hommage an Beckenbauer

Es war ein emotionaler Sieg der Bayern: Das 3:0 zum Frühjahrsauftakt der deutschen Fußball-Bundesliga stand ganz im Zeichen des Gedenkens an Franz Beckenbauer.

Bei der Trauerminute wurde es in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Arena ganz still. "Die Lichtgestalt geht auf ‘ne letzte Reise – Ruhe in Frieden, Kaiser!" stand auf einem Transparent der Bayern-Fans.

Aus den Stadionlautsprechern war Beckenbauers Schlager-Hit "Gute Freunde kann niemand trennen" zu hören, als die Teams auf den Rasen kamen. Er erklang auch beim den Bayern-Toren von Jamal Musiala (18., 70.) und Harry Kane (91.).

Musiala im Spezialtrikot Bild: APA/Tobias Schwarz

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge würdigte Beckenbauer als "einzigartigen Menschen". Die Partie bestritten die Bayern-Profis, darunter auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, in einem Sondertrikot mit dem Aufdruck "Danke Franz". Beim Aufwärmen trugen sie die Spezialshirts, vor dem Anstoß Retro-Trainingsanzüge aus der Beckenbauer-Zeit mit dessen Rückennummer fünf. Den Mittelkreis zierte vor dem Anstoß ein Banner, auf dem die Vereinsikone mit eben dieser zu sehen war.

Die Leistungen und das Leben des Weltmeisters als Spieler und Trainer wurden mit Videoclips in Erinnerung gerufen.

Im Familienkreis beigesetzt

Am Nachmittag vor dem Spiel hatte das Begräbnis stattgefunden – ohne Ankündigung und im engsten Familienkreis. Medienberichten zufolge wurde Beckenbauer im Familiengrab auf dem Friedhof Perlacher Forst im Süden von München neben seinen Eltern Antonie und Franz beigesetzt. Am Freitag folgt die Trauerfeier in der Allianz-Arena. Die Bayern geben die Eintrittskarten gratis aus, bevorzugt an Vereinsmitglieder. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich angekündigt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird eine Rede halten. Die ARD überträgt die um 15 Uhr beginnende Veranstaltung live.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper