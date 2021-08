25.000 Fans in Klagenfurt sahen Alabas Real-Debüt

Österreichs Fußball-Teamkapitän präsentierte sich nach überstandener Corona-Infektion vor 25.000 Zuschauern im Klagenfurter Wörthersee-Stadion.

"Es hat sich sehr gut angefühlt", sagte der 29-jährige Wiener nach dem 0:0 im Testspiel gegen den AC Milan. "Die Burschen haben mich vom ersten Tag an gut aufgenommen." Alaba kam in der ersten Hälfte zum Einsatz und überzeugte in der Innenverteidigung.

Die größte Chance auf den Sieg für den spanischen Spitzenklub vergab Gareth Bale, der in der 41. Minute vom Elfmeterpunkt scheiterte. Als der Waliser antrat, hagelte es Pfiffe. Die Fans hatten lautstark Alaba als Schützen in seinem "Heimspiel" gefordert.