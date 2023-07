2:3 – Australien muss bei Heim-WM um Aufstieg zittern

Etwas überraschend verlor das Team von Trainer Tony Gustavsson am Donnerstag in Brisbane in Gruppe B 2:3 gegen Nigeria.

Emily van Egmond hatte Australien in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zunächst in Führung gebracht, doch Uchenna Kanu (45.+6) glich noch vor dem Pausenpfiff aus. Osinachi Ohale (65.) und die für den FC Barcelona stürmende Asisat Oshoala (72.) gelangen die weiteren Tore für die "Super Eagles". Alanna Kennedys Kopfballtreffer zum 2:3 (90.+10) kam zu spät. Vor dem letzten Spieltag in Gruppe B liegt Nigeria nun in der Tabelle vor den punktgleichen Kanadierinnen (beide 4) auf Platz eins. Australien (3) folgt dahinter – und benötigt am kommenden Montag gegen Olympiasieger Kanada einen Sieg, um sicher in die Runde der letzten 16 Teams einzuziehen. Nigeria würde im Parallelspiel gegen Irland bereits ein Punkt für die K.o.-Phase reichen.

Titelverteidiger USA und die Niederlande trennten sich im Topspiel der Gruppe E mit einem 1:1. In der Neuauflage des WM-Finales von 2019 lagen die USA erstmals seit 2011 in einem WM-Match zur Pause zurück, für die Titelträgerinnen der vergangenen beiden Weltmeisterschaften ist es zudem das erste WM-Remis seit 2015. Keines der beiden Teams ist damit noch fix aufgestiegen.

Morgen (10.30 Uhr) steigt das Duell in der Gruppe D zwischen England und Dänemark. "Meine Spielerinnen genießen die Chance, gegen England zu spielen", sagt Dänemarks Teamchef Lars Søndergaard. Der Sieger der Partie steht fix im Achtelfinale.

