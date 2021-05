2:0  Chelsea eliminierte den Rekord-Champion

Mit dem 1:0 (28.) stellte der deutsche Fußball-Teamspieler die Weichen für den ersten Champions-League-Finaleinzug der „Blues“ seit 2012. Am 29. Mai kommt es in Istanbul zum Duell mit Manchester City, die „Generalprobe“ steigt schon am Samstag (18.30 Uhr, Sky) in der Premier League. Dann muss Chelsea dem Gegner vielleicht zum englischen Meistertitel gratulieren.

Werner, der zuletzt sogar von Isabelle Silva, der Frau von Chelsea-Abwehrchef Thiago Silva, mit den Worten „Jedes Team, zu dem ich komme, hat einen Stürmer, der nicht trifft“ kritisiert wurde, kann aufatmen. Der 25-Jährige staubte per Kopf einen von der Latte zurückspringenden Heber von Kai Havertz erfolgreich ab. In der 85. Minute sollte die Entscheidung fallen: Mason Mount verwertete einen Pulisic-Querpass zum 2:0.

Real, mit 13 Triumphen Rekordhalter in der „Königsklasse“, wehrte sich mit Händen, Füßen und Kapitän Sergio Ramos, der sich nach einer Muskelverletzung zurückmeldete. Die beste Möglichkeit hatte Karim Benzema, der an Goalie Edouard Mendy scheiterte (26.). In Summe war das zu wenig.

Die englischen Festspiele könnten in die Verlängerung gehen. Es wäre keine Sensation, würden Manchester United und Arsenal heute in das Finale der Europa League einziehen.