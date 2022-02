17 positive Fälle bei Salzburgs Spielern: LASK-Match auf Mittwoch verschoben

Am Ende war doch nichts mehr zu machen. 32 Personen aus der Roten Gruppe, die Fußballer und Betreuer betrifft, gaben laut Bundesligist Red Bull Salzburg in den vergangenen beiden Tagen positive Corona-Tests ab. Davon sind 17 Spieler. An ein Match gegen den LASK am Sonntag war danach nicht zu denken. Nach 15 Fällen vom Vortag hatte sich die Anzahl der positiven Tests damit gestern mehr als verdoppelt.

Stattdessen wird das Spiel jetzt am Mittwoch um 20.30 Uhr in Pasching ausgetragen. Bis dahin werden genügend Spieler freigetestet werden können, um dann zumindest die notwendigen 14 Feldspieler und 2 Torhüter nominieren zu können. Gestern wären nur noch 13 Spieler aus dem 30-Mann-Kader der Salzburger einsatzfähig gewesen. Ein Freitesten wäre sich zeitlich nicht ausgegangen.

"Mit den Besten messen"

In Absprache mit dem Österreichischen Fußball Bund (ÖFB) wurde das für Mittwoch angesetzte Cup-Halbfinale der Salzburger gegen den Wolfsberger AC "geopfert". Dieses wird jetzt am 16. März nachgetragen. Damit muss die SV Guntamatic Ried im Falle eines Aufstiegs im zweiten Halbfinale am Mittwoch gegen Hartberg noch zwei Wochen lang warten, ehe der Gegner im ÖFB-Cupfinale am 1. Mai feststehen wird.

In der Liga wäre es hingegen eine extreme Wettbewerbsverzerrung, wenn nicht zumindest die letzte Runde am 6. März zeitgleich und ohne weitere ausstehende Partien nachgeholt werden kann. Dies sollte weiter möglich sein.

Beim LASK nahm man die kurzfristige Absage locker: "Ich wünsche allen Spielern und Betreuern, dass sie einen milden Verlauf haben und schnell wieder auf dem Platz stehen. Die Gesundheit ist wichtiger als der Fußball", sagte Sportchef Radovan Vujanovic. "Wir wollen uns mit den Besten messen. Salzburg hat gegen die Bayern gezeigt, wie großartig in Österreich Fußball gespielt wird." Salzburg wird am Mittwoch mit Sicherheit mit einer guten Mannschaft gegen den LASK antreten.

Der Kalender der Athletiker ist jetzt natürlich dichter gedrängt. Nach dem Spiel am Mittwoch müssen die Linzer am Sonntag zum Wolfsberger AC, der seine Partie gegen die Austria bereits am Sonntag absolvieren kann. Sollte man zu diesem Zeitpunkt noch im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe sein, wären aber sowieso genügend Kräfte frei.