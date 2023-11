17 der 24 EM-Teilnehmer stehen bereits jetzt fest

Am 2. Dezember wird die EM 2024 in Deutschland ausgelost. Aktuell stehen 17 der 24 Teilnehmer fest. Bis zum 2. Dezember werden es 21 sein – die restlichen drei Vertreter werden sich erst danach via Nations League für die EM qualifizieren.

Die Fixstarter: Neben Veranstalter Deutschland und Österreich sind Spanien und Schottland (Gruppe A), Frankreich und Niederlande (Gruppe B), England (Gruppe C), Türkei (Gruppe D), Albanien (Gruppe E), Belgien (Gruppe F), Ungarn und Serbien (Gruppe G), Dänemark (Gruppe H), Rumänien und die Schweiz (Gruppe I) sowie Portugal und die Slowakei (Gruppe J) fix bei der EM dabei.

Acht Teams kämpfen noch um vier freie Plätze: In der Gruppe C reicht Italien heute zum Abschluss ein Remis gegen die Ukraine, um dank des direkten Duells vorne zu bleiben. In Gruppe D ist Kroatien mit einem Sieg gegen Armenien fix durch. Bei einem Remis würde Wales ein Sieg gegen die Türkei reichen. In der Gruppe E würde Tschechien daheim ein Remis im direkten Duell gegen die Republik Moldau reichen. Und in der Gruppe H wäre Slowenien mit einem Remis im direkten Duell gegen Kasachstan durch. Die drei Nations-League-Tickets: Erst im März steht fest, wer die drei verbliebenen EM-Tickets durch die Nations League erhält. Hierfür wird es noch einmal ein Play-off geben, in dem sich die jeweils vier Bestplatzierten der Ligen A, B und C jeweils einen Platz pro Liga ausspielen. In der Liga A ist beispielsweise Polen ein Wackelkandidat, der so noch eine zweite Chance bekommt, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren.

