16-jähriges Barca-Supertalent brach Rekord

Mit gerade einmal 16 Jahren und 83 Tagen kürte sich der Flügelspieler zum jüngsten Spieler, der je in einem Champions-League-Spiel von Anfang an eingesetzt wurde. Yamal löste damit den fast 30 Jahre bestehenden Meilenstein von Celestine Babayaro ab. Der ehemalige nigerianische Profi war beim RSC Anderlecht im November 1994 im Spiel gegen Steaua Bukarest mit 16 Jahren, 2 Monaten und 26 Tagen zum bis dahin jüngsten Starter in der Königsklasse avanciert.

Der Rekordeinsatz endete dann aber ebenfalls kurios. Er musste in der 72. Spielminute für längere Zeit den Platz verlassen. Nach dem Schlusspfiff klärte Barça-Trainer Xavi (43) auf. "Er fühlte sich schlecht, es ging ihm nicht gut. Er hatte sehr starke Bauchschmerzen, sagte er mir. Das hatte er schon länger gesagt und wir nutzten die Pause, um ihn schnell in die Kabine zu bringen. Er konnte dann aber nicht zurückkehren", sagte er dem TV-Sender Movistar+.

Barca hatte das Supertalent Lamine Yamal erst kürzlich mit einem neuen Vertrag und einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro ausgestattet. Der 16 Jahre alte Yamal habe sich mit dem Club auf einen bis Mitte 2026 laufenden Kontrakt geeinigt, teilten die Katalanen am Montag mit. Der Angreifer spielt schon seit seiner Kindheit für den FC Barcelona und gab im Alter von 15 Jahren und neun Monaten als bisher jüngster Spieler sein Liga-Debüt im Profi-Team des Clubs. Zuletzt absolvierte er gegen Georgien auch sein erstes Länderspiel. Prompt avancierte er mit seinem Treffer zum 7:1-Endstand zum jüngsten Torschützen in Spaniens Länderspiel-Historie.

