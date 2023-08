1:4 gegen Eindhoven – Für Sturm geht es in der Europa League weiter

Für Sturm Graz ist eine Teilnahme an der Fußball-Champions-League in weite Ferne gerückt.

So hat sich Österreichs Vizemeister Sturm Graz den Einstieg in die Champions-League-Qualifikation nicht vorgestellt. Beim gestrigen 1:4 (1:3) gegen PSV Eindhoven hätten die Steirer einen Tag wie der LASK benötigt, der in der Gruppenphase der Europa-League 2019 gegen Eindhoven auswärts ein 0:0 geholt hatte, und daheim mit 4:1 gewinnen konnte.

Stattdessen lagen die Steirer bereits nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück. Isaac Babadi (4.) und Luuk de Jong (22., 32.) brachten die Niederländer rasch in Führung. Immerhin: Noch vor der Pause konnte Jon Gorenc-Stankovic nach einem Eckball per Kopf auf 1:3 aus Sicht der Grazer verkürzen (40.). Nach einem aberkannten Tor von Patrick van Aanholt (42.) kamen die Niederländer nach der Pause durch Ibrahim Sangare zum 4:1 (73.).

Damit wird der SK Sturm Graz wohl in der Gruppenphase der Europa League weiterspielen. Ein kleiner Trost: In diesem Bewerb darf man wohl zumindest weiterhin in der Grazer Merkur-Arena spielen. Für die Champions-League hatte es zuletzt ein Veto des europäischen Fußball-Verbands UEFA gegeben, weil im Stadion des SK Sturm nicht genügend Fläche für die Übertragungswägen der TV-Anbieter zur Verfügung steht. Das wäre vor allem bei einem richtigen Champions-League-Kracher zum Problem geworden. In der Europa League sieht man das alles ein bisschen lockerer.

Todesopfer bei Ausschreitungen

Verschoben wurde das Spiel von AEK Athen gegen Dinamo Zagreb, nachdem ein AEK-Anhänger nach Messerstichen ums Leben kam. Die beiden Teams hatten vereinbart, bei den Auswärtsspielen auf Publikumsunterstützung zu verzichten. 200 kroatische Hooligans sollen dennoch nach Griechenland gereist sein. Nach den schweren Ausschreitungen gab es insgesamt 96 Festnahmen.

