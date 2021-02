1:2  Salzburg scheiterte in Villarreal an sich selbst

Unmöglich wäre die Aufholjagd Salzburgs in der Fußball-Europa League gegen Villarreal nicht gewesen – doch Österreichs Meister stand sich beim 1:2 buchstäblich selbst im Weg und schied im Sechzehntelfinale aus.

So erfolgsversprechend hatte das Rückspiel nach dem 0:2 zu Hause vor einer Woche begonnen: Salzburg ging durch Berisha in Führung (17.). Torhüter Rulli hatte Pau Torres schlampig angespielt, Daka den Ball erobert und in der Mitte den Deutschen bedient.

Salzburg versuchte nachzulegen: Dakas Fallrückzieher ging über das Tor (17.), der Schuss des Stürmers ins Außennetz (21.).

Mit dem ersten Villarreal-Angriff stand es aber 1:1, weil sich Salzburgs Defensive ungeschickt anstellte: Gerard Moreno, doppelter Vorlagengeber im Hinspiel, machte auf der rechten Seite einen Haken nach innen, der herausstürmende Torhüter Stankovic rannte Junuzovic um und machte damit die Schussbahn frei (41.).

Elfmeter zurückgenommen

Es war ein Wirkungstreffer. Schiedsrichter Zwayer machte zwar noch einmal Hoffnung, als er Elfmeter für Salzburg pfiff – doch weil Capoue der Ball von der eigenen Ferse an den Arm gesprungen war, nahm der Deutsche die Entscheidung nach Ansicht der Bilder zurecht wieder zurück (60.).

Sucic vergab die Chance auf eine spannende Schlussphase (77.) – dann kostete ein erneutes Missverständnis zwischen Junuzovic und Stankovic sogar den Beitrag zur Fünfjahreswertung: Junuzovic spielte einen Rückpass auf den Torhüter, Stankovic übersah Gerard Moreno und brachte diesen zu Fall. Der Gefoulte verwertete den Elfmeter – 1:2 (89.). Salzburgs Europareise ging wie in der Vorsaison im Sechzehntelfinale zu Ende.