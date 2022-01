1,2 Millionen WM-Tickets in 24 Stunden verkauft

Dies gab der Weltverband (FIFA) am Donnerstag bekannt. Die größte Ticket-Nachfrage sei aus Katar gekommen, gefolgt von Argentinien, Mexiko, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, England, Indien, Saudi Arabien, Brasilien und Frankreich, hieß es in einer Mitteilung. Katar richtet vom 21. November bis 18. Dezember die WM-Endrunde aus. Ob Österreich dabei sein wird, entscheidet sich in den Play-offs Ende März.