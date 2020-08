Ausgerechnet ein Pariser köpfelte die Bayern zum Triple

Der FC Bayern hat zum zweiten Mal nach 2013 das Triple aus deutscher Fußball-Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. Die Münchner, bei denen David Alaba wie auch schon vor sieben Jahren eine der Stützen war, entschied das Finale der "Königsklasse" in Lissabon gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 (1:0) für sich. Das "goldene Tor" gegen die Franzosen gelang ausgerechnet einem gebürtigen Pariser, den man gar nicht in der Startelf erwartet hatte: Kingsley Coman.

Es war intensiv, aber nicht das bedingungslos offensiv geführte Schaulaufen der Superstars. Dafür stand zu viel auf dem Spiel, der Respekt vor dem Gegner war unverkennbar. An Chancen mangelte es trotzdem nicht. Wäre es zur Pause 2:2 gestanden, hätte sich auch niemand beklagen können im leeren Estadio da Luz, in dem doch ein bisschen Stimmung aufkam. Betreuer und Reservisten geizten nicht mit Anfeuerungsrufe, es galt jeden Vorteil zu kreieren.

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte die Idee, den 24-jährigen Coman anstelle von Ivan Perisic die linke Offensivseite beackern zu lassen. Das war ein brillanter Schachzug, kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte der Franzose nach einem Vorstoß und einer grenzwertigen Attacke von Thilo Kehrer auch einen Elfmeter bekommen können (45.+1). Die (Video-)Referees verzichteten aber auf eine Intervention.

Robert Lewandowski, mit 15 Treffern Schützenkönig der "Königsklasse", hatte zweimal den Torjubel auf den Lippen, doch einmal scheiterte er an der Stange (22.), dann per Kopf an PSG-Goalie Keylor Navas, der rechtzeitig fit geworden war (31.).

David Alaba tröstete Neymar Bild: REUTERS

Alaba hatte Glück im Unglück

Auch der französische Serienmeister ließ sich nicht lumpen. Neymar fand in der 18. Minute seine erste Riesenchance vor, doch der Reflex von Manuel Neuer hatte Hand und Fuß. Angel Di Maria jagte den Ball später über das Gehäuse (25.), Kylian Mbappes Abschluss – nach schwerem Fehler von Alaba – fiel kläglich aus (45.). Zu diesem Zeitpunkt war Bayern-Verteidiger Jerome Boateng nicht mehr dabei, ein Sprintduell mit Neymar endete mit einer Muskelverletzung und der Auswechslung. Nilas Süle durfte einspringen (25.).

Der erste Höhepunkt nach Seitenwechsel war unsportlicher Natur. Nach einem heftigen Einsteigen von Bayern-Flügelstürmer Serge Gnabry gegen Neymar kam’s zur Rudelbildung – samt anschließender Versöhnung (51.).

Coman hatte sich in dieser Szene vornehm zurückgehalten und sich seine Energie für die 59. Minute aufgehoben. Da sollte er sich für den ausgebliebenen Penalty-Pfiff revanchieren und nach Kimmich-Flanke per Kopf das 1:0 erzielen. Was für eine Geschichte! Coman war als Achtjähriger zu Paris SG gekommen, von 2005 bis 2014 trug er das Trikot des Herzensklubs seines Vaters.

Die Equipe aus dem Prinzenpark wirkte geschockt, das 2:0 lag in der Luft. Lewandkowski (61.) und Coman (62.) hatten die Chance auf die Vorentscheidung. Später sollten sich die Franzosen mit dem Mute der Verzweiflung aufbäumen, Marquinhos scheiterte an Neuer (70.). PSG forderte nach einem Foul an Mbappe vergeblich Strafstoß. Ausgleichende Ungerechtigkeit.

Das Warten auf den ersten internationalen Titel seit 1996 (Cup der Pokalsieger) geht trotz milliardenschwerer Investition aus Katar in die Verlängerung. Neymar war untröstlich, auch wenn ihn Alaba in den Arm nahm. Die Bayern haben bereits sechs Titel in der Champions League bzw. im Meistercup (1974, 75, 76, 2001, 13, 20).

Ein Modell für die Zukunft?

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kann sich übrigens vorstellen, dass die Champions League auch in Zukunft mit einem Final-8-Turnier beendet wird. "Wir waren gezwungen, es so zu machen, aber am Ende sehen wir, dass wir etwas Neues herausgefunden haben. Wir werden also sicher darüber nachdenken", versicherte Ceferin. Der K.o.-Modus, also ohne Hin- und Rückspiel, wirke sich positiv auf den Offensivfußball aus, Ceferin sah "spannendere" Spiele. "Es gab nicht so viel Taktik."

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at