 0:6 – Salzburg im Test gegen Bayern München chancenlos

Eric Dier (10.), Thomas Müller (24.), Michael Olise (29., 48.), Joshua Kimmich (55.) und Jonathan Asp-Jensen (76.) trafen für Deutschlands Rekordmeister. Die ersatzgeschwächten Salzburger konnten kaum Akzente setzen. "Bayern war uns in allen Belangen um zwei Klassen überlegen", sagte Letsch.

"Natürlich haben wir es uns alle anders vorgestellt", gab der Nachfolger des glücklosen Pepijn Lijnders zu. "Ich habe im Vorfeld gesagt, dass wir zeigen wollen, dass wir etwas vorhaben - das konnten wir immerhin. Das Spiel hat auf harte Art und Weise gezeigt, dass wir noch sehr viel zu tun haben." Tormann Alexander Schlager pflichtete bei: "Ein 0:6 macht natürlich keinen Spaß, aber da waren viele Sachen dabei, aus denen wir für die Frühjahrsvorbereitung lernen können."

Bayern trafen nach Lust und Laune

Schon früh in der Partie brachte der im Herbst bei Vincent Kompany selten gefragte Innenverteidiger Dier die Gäste nach einer Ecke per Kopf in Front. Rund eine Viertelstunde später führte ein Fehler im Spielaufbau zum 0:2. Alexander Schlager konnte den Schuss von Harry Kane zwar abwehren, Müller stocherte den Ball vor dem in der Defensivzentrale aufgebotenen Amar Dedic aber ins Tor. Noch vor der Pause nahm Olise ein Schlager-Geschenk dankend an und schoss ins lange Eck ein (29.).

Fünf Tage vor dem Auswärtsduell mit Mönchengladbach ließ Bayern bei der Rückkehr des ehemaligen Salzburg-Sportdirektors Christoph Freund nicht nach und gab den zur Pause an allen elf Positionen veränderten und noch einmal verjüngten Bullen keine Luft zum Atmen. Olise, Kimmich mit einem unangenehm abgefälschten Weitschuss und der erst 18-jährige Däne Arp-Jensen sorgten für den verdienten Sieg der Truppe um ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer (bis 63.).

Salzburg nicht nur ohne Neuzugang Onisiwo

Echte Einschussmöglichkeiten hatten die Hausherren vor 26.107 Zuschauern kaum. Alleine Edmund Baidoo zwang Bayern-Goalie Daniel Peretz in Absenz von Manuel Neuer und Sven Ulreich zu einer Parade (53.). Der bisher einzige Winterzugang, Ex-ÖFB-Teamstürmer Karim Onisiwo, fehlte erkrankt, war aber nur einer von vielen. Auch Kamil Piatkowski, Maurits Kjaergaard, Nicolas Capaldo, Karim Konate, Bobby Clark, Oscar Gloukh und Dorgeles Nene konnten nicht mitwirken.

Am Donnerstag reist Salzburg bis 17. Jänner ins Trainingslager in Faro (Portugal). Ernst wird es dann Ende Jänner gegen die beiden Madrider Großclubs. In der Champions League gastieren die in puncto Aufstieg chancenlosen Bullen am 22. bei Real und empfangen am 29. Atletico. Danach folgt am 2. Februar in Linz das Cup-Viertelfinale gegen den LASK, ehe es am 9. Februar in Klagenfurt wieder um Punkte in der Bundesliga geht.

