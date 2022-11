0:4 in Mailand: Salzburg verpasst CL-Achtelfinale

In der Mailänder „Scala des Fußballs“ spielte Salzburg auch beim Blick auf das Endergebnis zwar nur die zweite Geige. Für den Achtelfinal-Aufstieg hätte nur ein Sieg gereicht. Dafür spielt man als Dritter in der Europa League weiter. Ein Erfolg, denn auch das war während der 90 Minuten nicht immer fix gewesen. Als Dinamo Zagreb im Parallelspiel beim 1:2 gegen den FC Chelsea bereits nach sieben Minuten 1:0 in Führung ging, waren die Salzburger aufgrund des eigenen frühen Rückstands vier Minuten lang sogar ganz ausgeschieden gewesen. Zum Glück wollte sich der bereits fix aufgestiegene FC Chelsea daheim nicht blamieren.

Dass es für Salzburg nicht zu mehr reichte, lag wohl auch an der aufgeheizten Atmosphäre im mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Fußball-Tempel im Mailänder Stadtteil San Siro. Das zeigte sich vor allem beim sehr billigen Kopfball-Gegentor durch Olivier Giroud zum 0:1 nach 14 Minuten sowie bei den eigenen leichtfertig vergebenen Chancen in der Anfangsphase.

Dabei war Salzburg das Bemühen anzusehen gewesen, den Gegner auch im eigenen Stadion unter Druck zu setzen. Maurits Kjaergaard hätte dem Spiel 120 Sekunden vor dem 0:1 eine ganz andere Wendung geben können. Im Strafraum schloss er jedoch zu schnell ab. Nur deshalb konnte konnte Milans Innenverteidiger Fikayo Tomori im Rutschen noch klären. Hätte sich Kjaeergard den Ball noch einmal mitgenommen, hätte Milans Torhüter Ciprian Tatarusanu wohl keine Abwehrchance gehabt. Und auch bei Adamus zu zentralem Schuss aus der Drehung wäre mehr möglich gewesen (18.). Der AC Milan machte es besser. Bei Girouds Kopfball zum 0:1 hatte der Franzose am Fünfer maximal Begleitschutz (14.).

0:2 fiel nach nach 46 Sekunden

Und nach der Pause war die Partie vorbei, noch ehe sie so richtig begonnen hatte. Nach einer Flanke von links kam erst Giroud per Kopf frei an den Ball, seinen Assist verwertete Rade Krunjic nach nur 46 Sekunden zum 2:0 ins Salzburger Tor. Die Innenverteidigung der Gäste war zu diesem Zeitpunkt gerade neu aufgestellt worden, weil Bernardo den bereits in der ersten Halbzeit nur noch humpelnden Oumar Solet ersetzen musste. Es hätte wohl auch ohne Solets Verletzung nicht gereicht. Beim 0:3 zeigte Milans portugiesischer Flügelstürmer Rafael Leao, warum sein Marktwert 70 Millionen Euro beträgt. Im Alleingang ließ er die Salzburger Abwehr stehen, seine Vorlage verwertete Giroud mit seinem zweiten Tor zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Brasilianer Junior Messias (91.).