0:2-Auftaktpleite von St. Pölten in Frauen-CL bei Hammarby

Der österreichische Meister kassierte am Mittwochabend in Stockholm beim schwedischen Titelträger Hammarby IF eine verdiente 0:2-Niederlage. Für die Elf von Trainerin Liese Brancao war es die erste Saisonpleite. Bereits am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) folgt das Heimspiel der "Wölfinnen" gegen Manchester City, das allerdings in der Wiener Generali-Arena ausgetragen wird.

Die Niederösterreicherinnen fanden vor 7.500 Fans in Stockholm nicht gut in die Partie. Zunächst musste SKN-Torfrau Carina Schlüter nach einem Zusammenstoß mit Stina Lennartsson am Kopf behandelt werden (13.), danach drehten die Schwedinnen auf. Vilde Hasund traf per Kopf die Latte (17.), eine Minute später machte es die Norwegerin besser und netzte aus 19 m zur Führung für die Gastgeberinnen. Es war das erste Königsklassen-Tor für Hammarby überhaupt.

Auch in der Folge kam St. Pölten nicht ins Match. Zu Beginn der zweiten Hälfte offenbarten die Gäste große Lücken in der Verteidigung. Ellen Wangerheim scheiterte gleich zwei Mal aus bester Lage an Schlüter (46./49.). Erst nach einer Stunde wurde das Spiel des Bundesliga-Spitzenreiters druckvoller. So verpasste Melike Pekel aus kurzer Distanz nur knapp den Ausgleich (64.), ein Schuss von Mateja Zver wurde gerade noch von Hammarby-Kapitänin Alice Carlsson abgeblockt (73.).

Wenig später verhinderten Schlüter und die eingewechselte Tea Krznaric gemeinsam gegen Smilla Vallotto Schlimmeres, Krznaric kratzte dabei das Leder von der Torlinie (77.). Kurz vor Ende der regulären Spielzeit machte Cathinka Tandberg allerdings den Sack zu. Nach tollem Pass von Asato Miyagawa hatte die eingetauschte Stürmerin keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. Tandberg vergab in der Nachspielzeit noch die Chance aufs 3:0, der erste Sieg Hammarbys in der Champions League blieb aber ungefährdet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.