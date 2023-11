0:1 gegen Inter: Für Salzburg geht es nur noch um Platz drei

Salzburg hat nach der vierten Runde in der Champions League keine Chance mehr auf den Einzug in das Achtelfinale: Inter Mailand feierte nach dem 1:0 bei Österreichs Fußball-Meister den fixierten Aufstieg, auch Real Sociedad zog durch das 3:1 gegen Benfica Lissabon vorzeitig in die K. o.-Runde ein.

„Es hat nicht viel gefehlt“, sagte Salzburg-Stürmer Roko Simic enttäuscht. Er haderte mit einer Strafraumsituation in der ersten Hälfte: Schiedsrichter Serdar Gözübüyük ließ das Spiel weiterlaufen, als Simic von Carlos Augusto niedergerungen worden war (23.). „Für mich sind das Elfmeter“, sagte Salzburg-Sportchef Bernhard Seonbuchner. Der deutsche Videoreferee Marco Fritz sah aber keine klare Fehlentscheidung.

„Vielleicht liegt es daran, dass wir keinen großen Namen haben“, sagte Simic. Auch beim 1:2 im Auswärtsspiel gegen Inter Mailand vor zwei Wochen hätte Salzburg bei einer ähnlichen Situation einen Strafstoß zugesprochen werden können – gepfiffen wurde im San-Siro-Stadion allerdings nur ein zumindest schmeichelhafter für die Italiener.

Jenen, den Lautaro Martinez gestern zu Inters 1:0 verwandelte, war hingegen klar: Einen Abschluss von Nicolo Barella hatte Mads Bidstrup mit dem Arm abgelenkt. Marco Arnautovic jubelte auf der Bank mit: Der ÖFB-Rekordteamspieler stand erstmals seit seiner Muskelverletzung wieder im Kader. Trainer Simone Inzaghi, der in der Startelf auf einige Leistungsträger verzichtete, brachte ihn aber nicht zum Einsatz.

Für Salzburg geht es in den verbleibenden beiden Spielen nur noch um die Verteidigung des dritten Platzes, der den Umstieg in das Sechzehntelfinale der Europa League bedeutet. Konkurrent Benfica Lissabon steht noch ohne Punkt da. „Zwei Spiele Vollgas, hoffentlich wird das was“, sagte Salzburgs Luka Sucic.

Bayern und Real Madrid weiter

Bayern München fixierte mit dem vierten Sieg (2:1 gegen Galatasaray Istanbul) in Gruppe A bereits den Gruppensieg. Auch die Bilanz von Real Madrid in Gruppe C ist durch das 3:0 gegen Braga (ohne den geschonten David Alaba) makellos und damit der Achtelfinaleinzug fix.

