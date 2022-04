OÖN-Bericht bestätigt: FC Juniors OÖ verzichtet auf Zweitliga-Zulassung

Wovon OÖN-Leser bereits seit Wochen wissen, wurde heute auch offiziell bestätigt: Fußball-Zweitligist FC Juniors OÖ wird im Sommer freiwillig den Gang in die Regionalliga antreten.

Vor wenigen Wochen war die Aufregung noch groß, als die OÖN berichtet hatten, dass der FC Juniors kommende Saison lizenzbedingt freiwillig nicht mehr in der zweiten Liga spielen würde. Daran hat sich nichts geändert, es gibt nur eine etwas elegantere Lösung: Anstatt damals gar nicht mehr um die Lizenz angesucht zu haben, wird stattdessen der Antrag erst jetzt zeitnah und unabhängig von den Ergebnissen zurückgezogen werden.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber aufgrund der Neuerungen beim Bewerbszuschuss für Klubs der 2. Liga war dieser Schritt aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht notwendig”, erklärt Franz Mayer, Präsident des FC Juniors OÖ.

Ab der Saison 2022/23 verringert sich nämlich der Bewerbszuschuss für Teams der 2. Liga, wenn ein Klub mehr als drei Kooperationsspieler von Bundesligisten – im Fall des FC Juniors OÖ von Kooperationspartner LASK – in der jeweiligen Halbsaison registriert. Jeder zusätzliche Kooperationsspieler würde für den Klub weitere 20 Prozent Abzug des Bewerbszuschusses mit sich bringen. Ab acht oder mehr registrierten Kooperationsspielern hätte der Klub gar keinen Anspruch mehr auf den Bewerbszuschuss, der jährlich ligaweit bei 3,4 Millionen Euro liegt.

„Unser Verein erfreut sich aktuell sowohl finanziell als auch strukturell bester Gesundheit und wir arbeiten intensiv daran, eine gute Lösung im Sinne des FC Juniors OÖ und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Spieler zu finden. Aus diesem Grund haben wir mit dem LASK, der ab der nächsten Saison plant eine eigene Amateurmannschaft zu stellen, bereits Gespräche über die Bildung einer Spielgemeinschaft in der Regionalliga aufgenommen“, so Franz Mayer.

Weitere LASK-Zusammenarbeit logisch

Unter dem Namen FC Juniors/LASK Amateure wird man in der kommenden Saison wohl in der Regionalliga antreten. „Das Amateurteam einer Bundesliga-Mannschaft ist eine ideale Plattform, um hoffnungsvolle Talente an den Profifußball heranzuführen“, sagt Ralf Muhr., ab 1. Juli Technischer Direktor der Schwarz-Weißen Das Erfolgsmodell einer Amateurmannschaft soll deshalb auch bei den Linzern in Zukunft genutzt werden.

„Uns geht es um einen einheitlichen Ausbildungsweg und eine LASK-DNA, die sich vom Jugendspieler bis zum Profi durchzieht“, erklärt Muhr. Gerade die Leistungen der Partnerakademie AKA LASK Juniors OÖ in der jüngeren Vergangenheit stimmen ihn positiv. „Viele Spieler konnten in den ÖFB-Jugendligen zuletzt aufzeigen und mit einem eigenen Amateurteam können wir jungen Spielern beim LASK eine echtes Sprungbrett bieten.“

Dazu kommt, dass gemäß der „Homegrown Player Rule“ der UEFA mindestens acht Spieler im 25-Mann-Kader eines Europacupstarters stehen müssen, die in der eigenen Liga ausgebildet wurden. Vier weitere Akteure müssen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zumindest drei Saisonen beim Klub unter Vertrag gestanden haben. „Auch diese UEFA-Regel ist mit einem Amateurteam leichter zu erfüllen als mit einem Kooperationsverein”, so Muhr.

Im Konkreten wird der LASK in der Saison 2022/23 entweder eine eigene Amateurmannschaft stellen oder mit einem Regionalliga-Mitte-Klub eine Spielgemeinschaft eingehen. „Wir haben positive Signale vom oberösterreichischen Fußballverband sowie von unserem bisherigen Kooperationsklub FC Juniors OÖ erhalten und werden die beste Lösung im Sinne der oberösterreichischen Talente und des LASK finden“, erklärt LASK-Präsident Siegmund Gruber.

Die Regionalliga soll allerdings nicht auf Dauer Heimat der LASK-Amateure bleiben. „Wir werden die Ambition haben, nach Möglichkeit die sportliche Chance zu ergreifen, um mit unseren Amateuren in die 2. Liga aufzusteigen“, sagt Ralf Muhr.