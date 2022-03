Lebenszeichen im Derby: FC Juniors OÖ feiert gegen Steyr ersten Sieg seit August

PASCHING. Der FC Juniors OÖ kann in der 2. Fußball-Liga doch noch gewinnen: Das Schlusslicht besiegte gestern den Vorletzten Vorwärts Steyr 3:1. Es war der erste Sieg unter Trainer Manuel Takacs – und auch der erste volle Erfolg seit 216 Tagen: Zuletzt hatten die Paschinger am 7. August 2021 gegen Dornbirn 5:2 gewonnen.

Nach 18 Minuten gingen die Hausherren in Führung: Der Neuzeuger Alexander Michlmayr traf aus 18 Metern zum 1:0. Denkbar ungünstig war Steyrs Start in die zweite Hälfte: Nach 20 Sekunden war Torschütze Michlmayr durchgebrochen, Vorwärts-Abwehrchef Alberto Prada kam mit seiner Grätsche zu spät. Schiedsrichter Florian Jandl gab nicht nur Elfmeter, sondern schloss den Spanier mit Gelb/Rot aus. Ibrahima Drame verwertete den fälligen Strafstoß.

Sechs Minuten später schien die Partie entschieden: Marco Kadlec bezwang Steyr-Torhüter Thomas Turner aus der Distanz – 3:0 (51.). In Unterzahl kam das Team von Trainer Daniel Madlener durch einen Volley-Abschluss von Julian Turi noch zum 1:3 (56.). Vorwärts hatte Chancen zum Anschlusstreffer, es blieb aber bei der ersten Niederlage nach sieben ungeschlagenen Spielen.

Folgt auf Tor die Verlängerung?

Im Frühjahr weiter ungeschlagen bleibt Blau-Weiß Linz: Das gestrige 3:0 bei der zweiten Mannschaft Rapids war der zweite Sieg in Serie. Fabian Neumayr (50.) traf zu Beginn des zweiten Durchgangs zur Führung: Der 23-jährige Winter-Zugang erzielte nach Vorarbeit von Manuel Maranda sein erstes Profi-Tor für die Linzer. Michael Brandner hatte in der 58. Minute den Vorsprung mit einem Weitschuss-Tor ausgebaut, der eingewechselte Anteo Fetahu besorgte in der Nachspielzeit (93.) den 3:0-Endstand.

Gestern jubelten die mitgereisten Linzer Fans über das dritte Saisontor von Kapitän Brandner – bald dürfen sie sich auch über die Unterschrift unter einem neuen Vertrag freuen: Mündlich sind sich Spieler und Klub einig.