FC Juniors OÖ trennt sich von Scheiblehner

Nach eineinhalb Jahren endet die Amtszeit von Trainer Gerald Scheiblehner beim FC Juniors OÖ vorzeitig. „Vor allem die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand“, erklärte Präsident Franz Mayer. „Nach Weihnachten haben wir vereinsintern nach Lösungen gesucht und sind schließlich zum Ergebnis gekommen, dass Gerald nicht mehr Trainer des FC Juniors OÖ ist.“

Auf dem Abstiegsplatz

Am 1. Juli 2019 hatte Scheiblehner den FC Juniors OÖ übernommen und holte in 45 Spielen 14 Siege. Nach dem neunten Platz in der Vorsaison lief es in dieser Spielzeit nicht mehr rund: Die Paschinger überwinterten auf Rang 14, dem ersten Abstiegsplatz. Mayer: „Wir alle bedauern diese Entwicklung. Ich möchte mich im Namen des Vereins bei Gerald Scheiblehner für seine gute, professionelle Arbeit bedanken.“

Bis zum Trainingsstart am 7. Jänner soll der Nachfolger gefunden werden. Mayer: „Wir erwarten uns durch einen neuen Trainer, dass unsere Spieler den absoluten Leistungswillen zeigen, damit wir mit den Abstiegsplätzen auch heuer nichts zu tun haben.“

