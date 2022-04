Endspiel für den FC Juniors OÖ

Verlieren verboten – so lautet die Devise für Schlusslicht FC Juniors OÖ vor dem heutigen so wichtigen Duell in der 2. Fußball-Liga beim Vorletzten Young Violets (18.30 Uhr). "Wir werden alles mobilisieren und versuchen, eine der letzten Chancen zu nützen", gibt sich FC-Juniors-OÖ-Präsident Franz Mayer kämpferisch.