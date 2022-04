Sportlich wäre der Kampf für den FC Juniors um den Verbleib in der zweiten Liga trotz des 0:4 gegen die Young Violets nicht verloren. Zwei Teams steigen am Ende ab, eines davon könnte Wacker Innsbruck sein, nachdem bei den Tirolern die finanzielle Zukunft offener denn je ist. Es steht allerdings bereits jetzt fest, dass der FC Juniors aus einem ganz anderen Grund nächste Saison nicht mehr in der 2. Liga spielen wird und unabhängig vom sportlichen Abschneiden wohl freiwillig absteigt.