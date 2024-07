Herbert Prohaska, der Goldtorschütze in Izmir 1977, mit Zylinder

17 Mal trafen die Fußball-Nationalteams Österreichs und der Türkei in Länderspielen aufeinander, die Bilanz spricht mit neun Siegen bei sieben Niederlagen und einem Unentschieden für Rot-Weiß-Rot, was der einen oder anderen Sternstunde geschuldet ist. Unvergessen bleibt der sogenannte "Spitz von Izmir" am 30. Oktober 1977.