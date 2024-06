So jubelte Österreich am 26. März beim 6:1-Sieg über die Türkei

So schnell kann sich das Blatt wenden: War nach der EM-Auslosung mit den Vorrundengegnern Frankreich, Niederlande und Polen noch das Wort "Horrorgruppe" ständiger Begleiter des österreichischen Fußball-Nationalteams gewesen, so wird jetzt bereits der Durchmarsch in Richtung Finale prognostiziert.