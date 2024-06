Man of the Match: Marcel Sabitzer schoss Österreich zum 3:2 gegen die Niederlande und zum Gruppensieg.

Gut, dass Österreichs Fußball-Nationalmannschaft das Schlosshotel Grunewald in Berlin ganz für sich allein gebucht hat. Denn so hatte man genug Platz, um am Dienstagabend alle Familien bei der gemeinsamen Gruppensieger-Party unterzubringen, für die die Tore des österreichischen Top-Quartiers ausnahmsweise geöffnet wurden.