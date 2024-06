Warum Italiens Last-minute-Tor Österreichs Team in die Karten spielt

Mattia Zaccagni, Stürmer in Diensten von Lazio Rom, hätte sich keinen besseren Moment für sein erstes Länderspieltor aussuchen können. Der 29-Jährige schlenzte den Ball in der 98. Minute – 40 Sekunden vor Ende der Nachspielzeit – in Leipzig zum 1:1 ins rechte Eck und stürzte damit den WM-Bronzenen Kroatien in das Tal der Tränen.

Die Squadra Azzurra fixierte in der EURO-Hammergruppe B Platz zwei hinter den makellosen Spaniern (1:0 gegen Albanien) und den Aufstieg in das Achtelfinale, das für den Dritten Kroatien praktisch außer Reichweite ist. Zwei Punkte und ein deutlich negatives Torverhältnis (3:6) dürften wohl zu wenig sein. Österreichs Team kann indes mit diesem Resultat sehr gut leben, der Einzug in die K.-o.-Phase ist zu 99,9 Prozent fix. Die Schützlinge von Ralf Rangnick dürfen sich am Dienstag (18 Uhr, Servus TV) gegen die Niederlande sogar eine Niederlage mit vier Treffern Differenz leisten, um Gewissheit zu haben.

Tragischer Held des Abends war Luka Modric. Der kroatische Kapitän avancierte in der 53. Minute mit 38 Jahren und 289 Tagen zum ältesten Torschützen in der EURO-Geschichte. Der Real-Madrid-Star überflügelte damit die österreichische Legende Ivica Vastic, die beim Heimturnier 2008 mit 38 Jahren und 257 Tagen per Elfmeter zum 1:1 gegen Polen getroffen hatte. Das Pikante: Modric hatte sein Visier vom ominösen Punkt rund 30 Sekunden vor seinem Goal nicht so brillant eingestellt.

Er scheiterte – nach einem Handspiel von Davide Frattesi – per Strafstoß an Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma (52.). Doch Modric ist keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Er setzt nach und belohnt sich. In der folgenden Offensivaktion staubte der Kapitän nach einer Glanztat Donnarummas gegen Ex-LASK-Stürmer Ante Budimir eiskalt ab. Ekstatische Zustände – bis zur 98. Minute. Dann tanzten nur noch die Italiener nach einem packenden Schlagabtausch mit zwei gebürtigen Linzern auf Seiten der Kroaten: Mateo Kovacic (Manchester City) und Luka Sucic (FC Salzburg) wirkten bis zur 70. Minute mit. Da war die Welt für das Duo noch in Ordnung.

Spanien genügte in Düsseldorf der "zweite Anzug", um zum dritten Erfolg zu kommen. Ferran Torres tat sich in der 13. Minute mit seinem 20. Tor im 44. Ländermatch hervor – 1:0. Als Kapitän hatte übrigens FC-Sevilla-Rekordspieler Jesus Navas die "Furia Roja" auf den Rasen geführt. Co-Trainer Pablo Amo lobte den 38-Jährigen in den höchsten Tönen lobte: "Er ist eine Inspiration und ein Vorbild."

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos