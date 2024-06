Warum die Türkei geschwächt in das EURO-Achtelfinalduell mit Österreich geht

Seit 22.55 Uhr kennt das auf der Welle der Euphorie schwimmende österreichische Fußball-Nationalteam seinen Achtelfinalgegner. 98 Tage nach dem fulminanten 6:1-Triumph, den Xaver Schlager, Michael Gregoritsch (3), Christoph Baumgartner und LASK-Zugang Maximilian Entrup am 26. März in Wien fixierten, kommt es am Dienstag (21 Uhr) in Leipzig zu einem Wiedersehen mit der Türkei.