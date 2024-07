Um 2 Uhr nachts: Türkische Fans sollen Feuerwerk vor ÖFB-Teamhotel gezündet haben

Es wäre nicht das erste Mal, dass Fans die Nachtruhe der gegnerischen Mannschaft gestört hätten.

Das könnte auch vor dem EM-Achtelfinale zwischen Österreich und Türkei der Fall gewesen sein.

Ein Internet-Video zeigt, wie ein kleines Feuerwerk vor dem Teamhotel der Österreicher in Leipzig gezündet wurde. Wie der ÖFB bestätigte hat sich der Vorfall um 2 Uhr nachts ereignet.

Demnach soll es vom Gros der ÖFB-Delegation nicht einmal wahrgenommen worden sein und werde auch keine Auswirkungen auf das Spiel selbst haben, war man im ÖFB hörbar bemüht, den Vorfall keine Bedeutung zu schenken.

Hier ein angebliches Video davon:

Österreichs Team hat bei der EM sein Hauptquartier in Berlin bezogen. Die Nacht vor einem Spiel muss allerdings am jeweiligen Spielort verbracht werden, weshalb die Auswahl von Ralf Rangnick von Montag auf Dienstag bereits in Leipzig untergebracht war.

Das EM-Achtelfinale zwischen den beiden Teams wird am Dienstag um 21 Uhr angepfiffen.

Noch ein Motivationsschub: Vor dem Entscheidungsspiel stieß der verletzte Xaver Schlager zur ÖFB-Auswahl. Der Mittelfeldspieler wurde herzlich willkommen geheißen:

