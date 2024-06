Live auf Sendung: Reporter kugelt sich bei Rangelei mit EM-Fans die Schulter aus

Vor dem EM-Auftaktspiel der Portugiesen am Dienstag gegen Tschechien hat es eine Auseinandersetzung Gesprächsstoff geliefert:

Der TV-Reporter Nuno Pereira hatte am Montag per Live-Schaltung für den Nachrichtensender "SIC" vom Teamhotel der Portugiesen in Leipzig berichtet, als gerade der Bus mit der Auswahl eintraf.

Lesen Sie auch: Deutschland schließt die Fan-Zonen

Mehrere Jugendliche strömten angesichts der Ankunft der Fußball-Star am Journalisten vorbei, störten dessen Auftritt. Unter anderem wurde auch "Cristiano Ronaldo" ins Mikrofon gerufen. Pereira gefiel das gar nicht. Der Reporter verlor live auf Sendung die Fassung, ging auf die Anhänger los. Die TV-Bilder erweckten den Eindruck, dass er nach ihnen getreten hat. Dabei vergriff sich Pereira auch im Ton. Der Sender stieg aufgrund des Tumults voreilig aus, schaltete ins Studio zurück:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie der TV-Sender später bekanntgab, soll sich der Reporter dabei die Schulter ausgekugelt haben. In der Darstellung von "SIC" lief der Vorfall anders ab. Demnach sei Pereira von einer Gruppe Fans attackiert und unter anderem gegen Mast geschubst worden. Dass Pereira selbst aggressiv gewesen sei, weist der Sender zurück.

Mehr zum Thema EURO 2024 Maximilian Wöber über sein Eigentor: "Es ist das Gefühl, man lässt die ganze Nation im Stich" Der ÖFB-Verteidiger gab nach dem unglücklichen Eigentor zum EM-Auftakt gegen Frankreich (0:1) Einblick in sein Seelenleben. Maximilian Wöber über sein Eigentor: "Es ist das Gefühl, man lässt die ganze Nation im Stich"

Die Polizei verkündete: Hinter einem Zaun soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, darunter portugiesische Journalisten, 47 und 56, gekommen sein.“

Portugals Fußball-Verband verfügte, dass Journalisten und Fans künftig voneinander getrennt werden.

Analyse von OÖN-Redakteur Harald Bartl zum Frankreich-Spiel:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.