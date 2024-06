Rangnicks Botschaft hinter dem Ausflug zum See

Eigentlich sind die täglichen Trainings der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zumindest für 15 Minuten für Medien geöffnet. Wenn – so wie am Sonntag – nach einem Sieg auch diese Viertelstunde gestrichen wird, dann weiß man, was es geschlagen hat: Da geht es nicht darum, noch mehr vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Die taktischen Finessen werden ohnehin erst einstudiert, wenn man im Verlauf des Trainings dann ganz unter sich ist.