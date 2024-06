ÖFB-Team führt im "Habsburg Cup": Internetnutzer witzeln über besondere EM-Konstellation

Österreich hat vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Niederlande gute Chancen, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Lesen Sie auch: Warum Italiens Last-minute-Tor Österreich in die Karten spielt

Entweder als eines der besten Zwei seiner Gruppe oder als einer der vier besten Gruppen-Dritten.

In dieser Wertung liegt das ÖFB-Team vor seinem Match gegen die Niederlande sogar in Führung. Dahinter liegen die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Tschechien.

In den sozialen Medien sorgt dieses Ranking für Unterhaltung, handelt es sich dabei allesamt um ehemalige Kronländer der Donaumonarchie, weshalb ein Internetnutzer es schlicht als "Habsburg Cup" tituliert. Der Tweet geht entsprechend viral.

Die Rangliste der besten Gruppendritten ist in dieser Besetzung freilich nur eine Momentaufnahme. So oder so ist zu hoffen: Tu Felix Austria.

