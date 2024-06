Ein EURO-Fighter für besondere Momente: Mit den Dänen ist nicht gut Kirschen essen

Dänemarks Fußball-Nationalteam hat nur eines seiner jüngsten 15 Ländermatches – 0:2 im November 2023 in Nordirland – verloren. Für Deutschland scheint das EURO-Achtelfinale am Samstag (21 Uhr, Servus TV) in Dortmund demnach nicht zum Spaziergang zu werden. Vielleicht gibt es Überstunden. Der englische Referee Michael Oliver hat bis dato drei Spiele der DFB-Auswahl geleitet – alle endeten unentschieden. Auch jenes im Jahr 2017 in Kopenhagen gegen Dänemark (1:1).

"Das ist ein brandgefährlicher Gegner. Körperbetont, robust, kopfballstark. Das wissen wir", warnt DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der den prächtigen Signal-Iduna-Park und den Heimvorteil als großes Plus für Deutschland bezeichnet: "Die Atmosphäre dort wollen wir mitnehmen. Wir spüren die Euphorie im Land, das hilft uns enorm."

Mit der Erwartungshaltung steigt aber auch der Druck, was wiederum den Dänen in die Karten spielen könnte. "Größer kann es nicht werden. Nicht viele geben uns eine Chance. Aber wir haben nichts zu verlieren, können befreit aufspielen und haben schon mehrmals bewiesen, dass wir die Top-Nationen fordern können", sagte Kapitän Christian Eriksen. Auch aus Kasper Hjulmand, dem Teamchef der Skandinavier, spricht Zuversicht: "Gegen große Gegner haben wir schon öfter große Spiele gemacht."

Immer ein Schmeichel im Tor

2021 endete die EURO-Reise erst im Semifinale im Wembley-Stadion, 1992 war Dänemark über sich hinausgewachsen und hatte aus dem Urlaub kommend den Titel erobert – mit einem 2:0 im Endspiel gegen Deutschland.

Wie vor 32 Jahren steht ein Schmeichel im Tor. War es damals der bei der EURO 2024 für das US-amerikanische Fernsehen arbeitende Peter, so ist es diesmal der 37-jährige Sohn Kasper, der seinem 104. Ländermatch mit Respekt entgegenblickt: "Deutschland ist eine riesige Fußballnation." Aber eben nicht unverwundbar.

Wie hat DFB-Jungstar Jamal Musiala sein Visier heute eingestellt?

"Den Dänen tut es gut, Underdog zu sein. Alle erwarten, dass die Deutschen weiterkommen, aber es wird für sie schwieriger, als sich das viele vorstellen können", traut Union-Berlin-Coach Bo Svensson seinen Landsleuten eine Überraschung zu.

Für Berti Vogts, der 1992 DFB-Bundestrainer war, führt kein Weg an Deutschland vorbei. "Wir werden das mit unserer Qualität gewinnen – wenn das Team mit der 100 Prozent richtigen Einstellung in das Spiel geht", schrieb er in seiner Kolumne für die "Rheinische Post". 1992 sei das nicht der Fall gewesen: "Alle waren vor dem Finale der Meinung, wir hätten den Titel schon in der Tasche – leider auch einige Spieler."

Im Finale gegen England?

Jetzt wirken die deutschen Protagonisten höchst konzentriert und fokussiert. Real-Madrid-Verteidiger Antonio Rüdiger hat nach seiner Oberschenkelzerrung das Abschlusstraining vor dem Abflug von Nürnberg nach Dortmund mitgemacht, die Entscheidung über einen Einsatz fällt vor dem Anpfiff. An Rüdigers Seite wird Nico Schlotterbeck als Ersatz für den gesperrten Jonathan Tah in der Startelf erwartet.

Offensivstar Jamal Musiala träumt indes von einem Finale gegen England: "Das wäre echt cool und ein spezieller Moment in meiner Karriere", sagte der 21-Jährige, der auf der "Insel" aufgewachsen ist.

