Mit Arnautovic und Trauner: So spielt Österreich gegen Polen

So kommen etwa Marko Arnautovic, Gernot Trauner und Philipp Lienhart neu ins Team.

Im Umkehrschluss bedeutet, dass Kevin Danso, Michael Gregoritsch sowie Pechvogel Maximilian Wöber aus der Startelf fallen. Arnautovic wird die Kapitänsbinde tragen. Gegen Frankreich war Marcel Sabitzer ÖFB-Spielführer. Der BVB-Profi steht auch gegen Polen in der Startelf.

Ansonsten vertraut Rangnick auf das Personal aus dem Frankreich-Spiel. Patrick Wimmer sitzt vorerst auf der Bank.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie auch: Mit dieser Aussage bringt Southgate die englischen Fans auf die Palme

Bei den Polen sitzt der angeschlagene Stürmerstar Robert Lewandowski zunächst nur auf der Bank.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Spielt das Wetter mit?

Tausende Fußballfans aus Österreich und Polen sind vor dem EM-Spiel ihrer Nationalmannschaften durch Berlin gezogen. Wegen des großen Andrangs sperrte die Polizei den Zugang zum Bahnsteig am S-Bahnhof Zoo, wie sie am Freitag via X (früher Twitter) mitteilte.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am benachbarten Breitscheidplatz feierten laut Polizei rund 2.000 österreichische Fans, bevor sich viele von ihnen zu einem Fanmarsch zum Olympiastadion aufmachten, wo um 18.00 Uhr das Spiel angepfiffen werden sollte.

Lesen Sie auch: Harte Strafe gegen den ÖFB bei der EM

Etwa 1.300 polnische Fans machten sich laut Polizei vom Pariser Platz auf den Weg. Mehr als 20.000 Anhänger beider Fanlager sind in der Stadt vertreten. Dabei sollen die Polen etwas in der Überzahl sein. Die Polizei sprach von einer fröhlichen Stimmung. Rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten begleiten nach Angaben einer Sprecherin den EM-Spieltag. Auch aus Österreich und Polen sind Einsatzkräfte vor Ort.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Sorgenvolle Blicke richteten sich Richtung Himmel. "Warnung, Warnung! Es ziehen teils kräftige Gewitter aus dem Südwesten auf!", hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Kurznachritendienst X. Die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag wurden vorsichtshalber geschlossen. Aufgrund der Warnungen des DWD würden Besucherinnen und Besucher vom Gelände geleitet, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin am Freitagnachmittag mit.

Beim Olympiastadion im Westen der deutschen Hauptstadt hatte es etwas mehr als zwei Stunden vor Spielbeginn zu regnen begonnen. Im Spielverlauf sind nach einem schwülen Tag in Berlin stärkere Wolkenbrüche möglich.

Mehr zum Thema EURO 2024 "Austria, Austria - auf Wiedersehen!" So verabschieden polnische Fans Österreich schon von der EM Berlin ist in Rot und Weiß gehüllt. In den Farben vereint geben sich die österreichischen und polnischen Fußball-Fans vor dem zweiten Gruppenspiel ... "Austria, Austria - auf Wiedersehen!" So verabschieden polnische Fans Österreich schon von der EM

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper