Lamine Yamal: Deutschland zittert vor dem Burschen mit der Zahnspange

Die hochtalentierte spanische "Flügelzange": Lamine Yamal (li.) und Nico Williams stellen sich Deutschland in den Weg.

Wenn er lächelt – und das tut er ziemlich oft –, kommt eine Zahnspange zum Vorschein. Zur EURO nahm er sich Lehrbücher mit, weil sich sein Realschulabschluss mit dem Mega-Fußball-Event überschnitt. Und auch sonst ist Lamine Yamal, der einen Tag vor dem Finale am 14. Juli seinen erst 17. Geburtstag feiert, in aller Munde. Der rechte Flügelflitzer in Diensten des FC Barcelona ist ausgezogen, um Geschichte zu schreiben und Spanien zum Titel zu schießen.