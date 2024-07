"Joker" Ollie Watkins lässt England vom Titel träumen

Englands Fußball-Nationalteam steht wie vor drei Jahren im EURO-Endspiel. Die "Three Lions" behielten vor 60.926 Augenzeugen in Dortmund gegen die Niederlande dank eines Geniestreichs des eingewechselten Stürmers Ollie Watkins in der 90. Minute mit 2:1 (1:1) die Oberhand und schenkten sich damit den Showdown gegen Spanien am Sonntag (21 Uhr, Servus TV) im Berliner Olympiastadion. Klappt es nach der bitteren Niederlage im Elfmeterschießen 2021 gegen Italien in Wembley diesmal mit einem Happy-End?

Möglich scheint alles, die Qualität des 1,52 Milliarden schweren Kaders ist enorm, die deutliche Leistungssteigerung nährt die Zuversicht. Wer ein der zuvor notorischen Passivität der Briten geschuldetes Abtasten im Semifinale erwartet hatte, sah sich getäuscht.

Frühen Rückstand weggesteckt

Es war ein unterhaltsames Spielchen, dem das Team von Gareth Southgate durchaus seinen Stempel aufdrückte. Und das, obwohl "Oranje" einen Traumstart hingelegt hatte. Xavi Simons – nicht gerade der Lieblingsschüler von Bondscoach Ronald Koeman, weil taktisch hin und wieder aus der Rolle fallend – luchste Declan Rice den Ball ab, nahm Maß und überraschte Goalie Jordan Pickford mit einem Distanzschuss – 0:1 (7.). Den kann man schon einmal halten.

Xavi Simons Tor war zu wenig.

Kein Grund zur Panik für die Engländer, die sich einmal schüttelten und sofort zum Angriff bliesen. Mit zügigem Erfolg. Nachdem das gestreckte Bein von Denzel Dumfries den zum Abschluss kommenden Harry Kane empfindlich getroffen hatte, entschied der nicht unumstrittene Referee Felix Zwayer – Deutschlands letzter Beitrag zum Heimturnier – nach Videostudium zu Recht auf Elfmeter. Der Gefoulte ließ sich die Chance nicht nehmen. Kane versenkte die Kugel flach im linken Eck – 1:1 (18.).

Es war das drittes Turniertor des Kapitäns und sein bereits sechstes in K.-o.-Phasen von Europameisterschaften. Kein anderer hat mehr.

"Wir alle glauben wirklich daran, dass wir etwas ganz Besonderes schaffen können. Es ist ein hartes Stück Arbeit, nur noch ein Kapitel fehlt. Wir sind gerade so glücklich, wir schreiben Geschichte", sagte Kane, der vor dem Niederlande-Match mit Kritik aus der Heimat konfrontiert gewesen war.

Er wirke schwerfällig, müde, langsam, die Bindung zum Spiel fehle, hieß es. Der 30-Jährige FC-Bayern-München-Star gab seine persönliche Antwort. Er kann jetzt das Mutterland des Fußball zum erst zweiten großen Titel nach jenem 1966 (WM) führen und sich darüber hinaus zum EURO-Schützenkönig krönen. Sollte das eintreffen, war wohl nicht alles schlecht.

Southgates goldenes Händchen

Dieser vor der Pause spektakuläre Schlagabtausch mit den Niederlanden hatte jedenfalls viel zu bieten – nur keine Langeweile. Zwei Aluminiumtreffer (Phil Foden/32. bzw. Dumfries/25.) oder eine Rettungstat von Dumfries in höchster Not gegen Foden auf der Linie (23.) ragten abseits der Tore heraus. Nach Seitenwechsel fielen die Engländer in alte Muster zurück, die Niederlande erarbeiteten sich ein Übergewicht und wären um ein Haar ins offene Messer gelaufen. Bukayo Sakas Tor zählte aber wegen einer Abseitsstellung von Flankengeber Kyle Walker nicht (79.).

Englands Teamchef Southgate hat alles richtig gemacht.

Nach 80 Minuten war für die Aktivposten Foden und Kane Schluss, Southgate brachte Cole Palmer und Ollie Watkins. Die Wirkung? Phänomenal. Der Coach hat alles richtig gemacht und in Watkins den "Superjoker" gefunden.

Der 28-Jährige nutzte die Gunst der Stunde, löste sich mit einer Drehung von Stefan De Vrij und jagte den Ball mit höchster Präzision exakt ins lange Eck – 2:1 (90.). Der Aston-Villa-Angreifer war in der abgelaufenen Saison durchgestartet und hatte sich mit 19 Toren und 13 Assists in der Premier League für die Nationalmannschaft empfohlen. Jetzt hat er ein ganzes Land in Ekstase versetzt.

Die Entscheidung: Ollie Watkins erzielte das 2:1. Bild: AFP/Adrian Dennis

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos