Hat sich England-Star Jude Bellingham hier zu einer obszönen Geste hinreißen lassen?

England hat sich bei der Fußball-EM ins Viertelfinale gezittert.

Einer der Helden beim 2:1 n.V. über die Slowakei war Jude Bellingham. Der Jungstar von Real Madrid hat in der Nachspielzeit (90.+5) spektakulär per Fallrückzieher zum Ausgleich getroffen und so die Briten in die Verlängerung gebracht.

Die Highlights der Partie:

Direkt nach dem Treffer kursieren im Netz jedoch Videos, die den seit kurzem 21-Jährigen bei einer womöglich obszönen Geste zeigen. Wer der Adressat dieser Geste gewesen sein könnte, ist nicht gesichert. Internetnutzer glauben, dass Bellingham dies in Richtung der slowakischen Bank gezeigt haben könnte.

Die fragliche Szene im Video:

In der Verlängerung hat schließlich Bayern-Stürmer Harry Kane früh per Kopf getroffen. Im Viertelfinale bekommen es die Engländer mit der Schweiz zu tun, die Italien mit 2:0 aus dem Turnier geschossen hatte.

