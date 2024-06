Gruppensieger! Jetzt ist für Österreich alles möglich

Gruppensieger, Gruppensieger, hey, hey! Es war ein Schlachtruf der 25.000 Österreicher im Berliner Olympiastadion, den sich vor dem 3:2 (1:0)-Sieg zum Abschluss der Vorrunde gegen die Niederlande wohl niemand erwartet hätte.

Weil Frankreich beim 1:1 gegen Polen patzte, spielt Österreich jetzt im letzten Achtelfinalspiel dieser EM am Dienstag um 21 Uhr in Leipzig gegen den Zweiten der Gruppe F. Aktuell ist das die Türkei (3 Punkte). Portugal (6) steht wegen des Sieges im direkten Duell mit den Türken als Gruppensieger fest. Tschechien und Georgien (jeweils ein Punkt) haben noch Chancen auf den zweiten Platz.

Lesen Sie mehr zum ÖFB-Sieg:

Damit ist klar: Jetzt ist für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bei dieser EM alles möglich. Gegen die Niederlande hat man in Berlin zwei Dinge unter Beweis gestellt: erstens, dass man immer wieder nachlegen kann. Vor allem aber, dass man auch gegen die ganz großen Teams dieses Turniers gewinnen kann.

Drei Mal hatte Österreichs Elf die rund 50.000 niederländischen Fans im Olympiastadion ganz leise werden lassen. Unnachahmlich der Treffer von Marcel Sabitzer, als er in der 80. Minute den Ball ins kurze Eck unter die Latte ins österreichische Glück knallte.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gelbe Gefahr gebannt

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick trug der guten Ausgangsposition im Achtelfinalkampf Rechnung – und ging kein Risiko ein. Dauerläufer und Gelb-gefährdete Spieler wie Konrad Laimer, Christoph Baumgartner oder Kevin Danso blieben draußen. Dafür durften Alexander Prass, Romano Schmid und Patrick Wimmer ihr EM-Startelf-Debüt feiern. Sollte Österreich das Achtelfinale überstehen, werden alle Verwarnungen aus den bisherigen Spielen gelöscht. Die Startelf war dennoch top. Sturms Alexander Prass war der einzige Spieler, der weder in der deutschen Bundesliga spielt noch früher in der deutschen Bundesliga gespielt hat.

Die Niederländer hatten es ähnlich angelegt – und ebenfalls durchgemischt. Auch jener Spieler, der Österreich bereits in der sechsten Minute in Führung bringen sollte, stand erstmals in der EM-Startelf: Dortmund-Spieler Donyell Malen. Eine Hereingabe von Alexander Prass verlängerte der Flügelstürmer unhaltbar ins eigene Tor.

Es war das erste Eigentor in der niederländischen EM-Geschichte. Einen besseren Zeitpunkt hätte man dafür nicht wählen können. Kein Wunder, dass Teamchef Ronald Koeman mit dem ersten Wechsel nach einer halben Stunde bereits ein Zeichen setzte.

Offener Schlagabtausch

Richtig gewirkt dürfte dann allerdings erst die Kabinenansprache zur Pause haben. Nur 75 Sekunden nach Wiederbeginn ließ Liverpool-Spieler Cody Gakpo nach einem Fehler von Florian Grillitsch im Aufbau Österreichs Torhüter Patrick Pentz mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance.

Mehr zum Thema Pro & Contra Pro & Contra: Schlägt der ORF die EM-Berichterstattung von Servus TV? Bei der EURO geht es nicht nur im Fußball ums Gewinnen, sondern auch im Fernsehen. Pro & Contra: Schlägt der ORF die EM-Berichterstattung von Servus TV?

Es war erst die zweite gefährliche Chance der Niederländer in diesem Spiel gewesen. Aber auch dieser Rückschlag brachte die ÖFB-Auswahl nicht zu Boden. Im Gegenteil: Florian Grillitsch machte seinen Fehler vom Ausgleich wieder gut. Romano Schmids Kopfball wurde zwar von Niederlande-Verteidiger Stefan de Vrij noch über die eigene Torlinie gespitzelt. Er versuchte für sein Team nur zu retten, was nicht mehr zu retten war (59.).

Am Ende war es egal, dass das Tor von Memphis Depay zum 2:2 nach VAR-Intervention (zu Recht) doch noch anerkannt wurde. Denn Marcel Sabitzer hatte mit seinem Traumtor jene Antwort parat, die Österreich die "Horror-Gruppe" mit Frankreich, den Niederlanden und Polen tatsächlich auf Platz eins abschließen ließ.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl